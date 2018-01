Três linhas de produção de vacinas do Instituto Butantan têm pendências

SÃO PAULO - Além do suposto problema no fornecimento da vacina antirrábica, outras três linhas de produção de imunizantes do Instituto Butantan, ligado ao governo estadual, estão com pendências que impediram a revalidação do certificado de boas práticas de fabricação, segundo informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os problemas foram detectados na produção das vacinas contra hepatite B e tríplice bacteriana (difteria, tétano e coqueluche) e dos soros hiperimunes (contra picadas de animais peçonhentos). Excluindo a vacina da gripe, que é apenas formulada e envasada no Butantan, e a antirrábica, esses três produtos correspondem a toda a produção de soros e vacinas do instituto.

O presidente da Anvisa, Dirceu Raposo, afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que as pendências encontradas não oferecem risco sanitário e, por isso, a fábrica continua em funcionamento. Ele não revela, no entanto, que pendências são essas.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual da Saúde afirmou apenas, por meio de nota, que não foram detectados problemas que comprometessem a produção. Disse também que o motivo que levou à não-revalidação do certificado de boas práticas não tem relação com o atraso na entrega da vacina antirrábica.

Sobre o fato de a fábrica de vacinas contra a gripe continuar parada - apesar de ter sido mostrada em propaganda política do PSDB supostamente funcionando -, a nota da secretaria afirma que a planta está concluída e equipada e que "o processo de qualificação e validação da produção está em curso". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.