Três pacientes com gripe suína se recuperam bem no Rio

Os três pacientes com gripe suína no Rio de Janeiro estão se recuperando bem da doença, de acordo com boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira, 11. Os pacientes com o vírus A (H1N1) estão internados no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. O Ministério da Saúde confima 8 casos de gripe suína no Brasil.

O paciente que veio de Cancún, no México, e está internado pelo oitavo dia, está em excelente estado geral, aguardando completar período de isolamento.

O rapaz, de 29 anos, que foi contaminado pelo amigo recém-chegado do México, está no sétimo dia de enfermidade, com febre há 48 horas. Seu quadro de saúde evoluiu com melhora discreta do quadro respiratório e permanece em tratamento.

A mãe do rapaz de 29 anos que contraiu o vírus da gripe suína no Rio de Janeiro e foi internada neste sábado, 9, continua em regime de isolamento. Ela está febril há 36 horas e evolui com quadro pulmonar. Seu estado de saúde é estável e permanece em tratamento.