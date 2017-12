Três pacientes monitorados por gripe suína em BH têm alta

A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais informa que, de acordo com Boletim Médico do Hospital das Clínicas, três dos cinco pacientes que estavam sendo monitorados para investigação de gripe suína tiveram alta na noite de quarta-feira, 29. De acordo com as informações, os resultados dos exames de dois pacientes, realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, deram negativo e o outro caso foi descartado por critério clínico.

A secretaria informou também que dos pacientes que ainda permanecem em observação, um homem, internado no dia 27 de abril encontra-se assintomático (com ausência de sintomas). Já a paciente internada no dia 28 de abril ainda se queixa de cefaleia e dores musculares, mas encontra-se sem febre e seu estado clínico é estável. O boletim da secretaria informa também que nenhum dos dois pacientes está sendo submetido a medicamentos antivirais.

De acordo com boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na noite de quarta-feira, Minas Gerais tinha apenas dois pacientes monitorados para gripe suína, sendo que um deles era considerado "suspeito" - isto é, apresentando sintomas compatíveis com a doença e tendo vindo recentemente de uma região considerada de risco.

Ao todo, o ministério contabilizadav 36 casos em observação no País, sebdo dois suspeitos, um em MInas e outro em São Paulo. O Estado de São Paulo era o que tinha mais casos monitorados, 14, seguido pelo paraná, com quatro.