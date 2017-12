Tripulantes do Discovery chegam ao Centro Espacial Kennedy

WASHINGTON - Os seis astronautas que farão parte da missão STS-133 do Discovery chegaram neste domingo, 20, ao Centro Espacial Kennedy da Nasa, em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, para dar início aos preparativos do lançamento da nave na próxima quinta-feira, 24.

O comandante Steve Lindsey, o piloto Eric Boe e os especialistas Alvin Drew, Michael Barratt, Nicole Stott e Steve Bowen chegaram ao centro espacial de onde partirão em direção à Estação Espacial Internacional em uma missão de 11 dias. "Estamos prontos para viajar", garantiu Stott.

Os astronautas chegaram à Flórida em aviões supersônicos da Nasa vindos das instalações de treinamento do Centro Espacial Johnson Space, em Houston.

Nos próximos dias, os seis astronautas serão submetidos a reconhecimentos e revisarão os últimos detalhes da missão, enquanto fazem exercícios de última hora.

O lançamento. Na sexta-feira, 18, a Nasa confirmou a data de lançamento do Discovery para o dia 24 de fevereiro, como havia sido anunciado anteriormente. Os diretores da missão da Nasa se reuniram nesta sexta-feira no Centro Espacial Kennedy, na Flórida (EUA), para discutir o protocolo de revisão de preparação de Voo.

A contagem regressiva para o lançamento começará na segunda-feira às 15h no horário local da costa leste (18h de Brasília) e o lançamento, se não houver nenhum contratempo e as condições climatológicas permitirem, está previsto para o dia 24 de fevereiro às 16h50 no horário local (18h50 de Brasília). O Discovery já se encontra na plataforma de lançamento 39A.

Os técnicos revisaram toda a nave após nove atrasos no calendário, primeiro por um vazamento de hidrogênio, depois por uma falha elétrica, e posteriormente pelo descobrimento de fendas no tanque de combustível externo.

Este vazamento deu muita dor de cabeça aos engenheiros, que no início não encontravam a origem das fendas e tiveram que mudar o lacre do conduto de ventilação de hidrogênio do tanque de combustível externo.

Em sua última jornada de trabalho, os operários desinstalaram o braço de acesso ao tanque externo de combustível da nave e espera-se que na noite desta sexta-feira coloquem a porta de acesso a popa.

Por sua parte, os seis membros da tripulação revisaram os dados de voo no Centro Espacial Johnson, em Houston, e devem se deslocar no domingo ao centro Kennedy para iniciar os últimos preparativos antes do lançamento.