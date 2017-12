Tumor de 21 quilos é removido do ovário de uma mulher da Mauritânia

NOUAKCHOTT - Um tumor de 21 kg foi retirado do ovário de uma mulher mauritana de 30 anos que tinha confundido o tumor com uma gravidez, segundo afirmou à Efe o ginecologista que realizou o procedimento, Sidi Ould Iselmu.

A operação foi concluída nesta segunda-feira no hospital Sheikh Zayed, em Nouakchott, e durou uma hora, de acordo com Iselmu, que explicou que esta é a primeira intervenção deste tipo realizada no país.

Segundo ele, o mais grave não é o peso do tumor, mas a sua antiguidade no corpo e sua adesão "às paredes do corpo e dos intestinos" da mulher.

Esta, de origem rural e mãe de uma criança, confundiu o tumor com uma gravidez e não estava preocupada com a sua evolução até que as parteiras a preveniram ao constatar que o parto não chegava, apesar do grau de inchaço da barriga, também explicou o ginecologista .

Ele disse que a operação foi um sucesso e que a mulher está bem, mas ainda é prematuro avaliar o seu estado de saúde antes de um exame mais aprofundado do seu corpo.