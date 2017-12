Turbinar panturrilhas com silicone vira moda entre mulheres e homens

SÃO PAULO - Exercícios para tornear as pernas e as panturrilhas nem sempre dão o resultado esperado. Para resolver o problema, muitas mulheres e também homens recorrem ao silicone na batata da perna. Segundo pesquisa do Ibope, mais de 2.370 brasileiros fizeram esse tipo de cirurgia em 2009 - atrás apenas de mamas/tórax, glúteos e queixo.

A cirurgia para colocação da prótese tem sido aperfeiçoada nos últimos anos e cada vez mais procurada. O procedimento cirúrgico é relativamente simples e seguro.

A operação consiste em implantar o silicone por meio de um pequeno corte de 3,5 cm na prega posterior da dobra do joelho, sob anestesia geral, raquidiana ou peridural e sedação. O volume da prótese deve ter relação entre a altura, o peso e a vontade do paciente.

Existem dois desenhos de próteses: um deles, simétrico, tem sete tamanhos. O outro, assimétrico, tem três tamanhos. Podem, ainda, ser utilizados implantes sob medida.

O pós-operatório não exige grandes sacrifícios: a pessoa recebe alta para andar em 8 horas. "Nos primeiros 7 dias, é necessário usar meias elásticas. As atividades físicas intensas só podem ser retomadas 45 dias após o procedimento", afirma o cirurgião plástico Raul Gonzalez, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Outro ponto positivo é que as próteses são definitivas, não sendo preciso substituí-las com o passar dos anos, como é o caso do silicone nos seios. "São implantes muito resistentes", diz o cirurgião plástico Nicola Menichelli, também membro titular da SBCP.

De acordo com a Silimed, única fabricante de implantes de silicone da América Latina, a procura por próteses de panturrilha cresceu 15% de 2008 para 2009. Os Estados onde a procura é maior são: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Os tamanhos mais pedidos são de 140 ml e 180 ml. As peças especiais, feitas sob medida, têm volumes variados, mas usualmente são maiores que as convencionais.