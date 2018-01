Turista deve ter cuidados com insetos e alimentos na África do Sul

SÃO PAULO - Os turistas que vão viajar para a África do Sul a fim de acompanhar a Copa do Mundo de Futebol devem tomar alguns cuidados, principalmente com insetos e alimentos, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O alerta é para a importância da prevenção de doenças transmitidas por vetores e por água ou alimentos contaminados.

Além das vacinas contra febre amarela e sarampo antes da viagem, cuidados extras devem ser tomados pelos turistas no local para evitar a ocorrência de outras doenças. As áreas de ecoturismo e safári são as mais propensas a picadas de insetos transmissores de doenças como malária e febre amarela.

Já nos centros urbanos, a contaminação por água e alimentos é mais comum, podendo causar diarreia, desidratação, vômitos e dores no corpo. Por isso, recomenda-se dobrar a atenção ao sair para passeios ou fazer refeições.

No site da Vigilância Epidemiológica Estadual, é possível acessar a lista completa de recomendações feitas àqueles que irão à África do Sul nesta Copa.

Alguns cuidados para evitar o contágio por doenças transmitidas por vetores e alimentação:

- Usar roupas longas que cubram a maior parte do corpo, calças por dentro das meias ou botas, camisas de mangas longas, de cores claras, e chapéus;

- Aplicar repelentes contra insetos e carrapatos nas áreas expostas do corpo. Não esquecer de aplicar atrás das orelhas e no pescoço, áreas geralmente ignoradas;

- Usar inseticida nos dormitórios;

- Hospedar-se preferencialmente em locais que disponham de ar condicionado, ventiladores ou telas de proteção nas portas e janelas;

- Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, principalmente antes das refeições e após utilizar o banheiro. Na impossibilidade de lavagem das mãos, utilize álcool em gel;

- Evitar ingerir água de origem desconhecida ou direto da nascente. Prefira água mineral engarrafada;

- Dar preferência a restaurantes ou lanchonetes indicados por agências de turismo, profissionais de hotéis ou guias locais. Evitar adquirir alimentos de ambulantes;

- Não ingerir alimentos que tenham permanecido em temperatura ambiente por mais de duas horas, preferindo pratos quentes e bem cozidos e/ou bem passados;