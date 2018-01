Tylenol infantil pode ter material contaminado

Na sexta-feira, o fabricante do Tylenol - a Johnson & Johnson - fez um recall de mais de 40 produtos de várias formulações líquidas do Tylenol infantil, Zyrtec e Benadryl. A produção em Fort Washington, na Pensilvânia, foi temporariamente interrompida e não vai ser retomada "até que nós tenhamos tomado as ações corretivas necessárias e pudermos garantir a qualidade dos produtos fabricados ali".

A empresa havia dito que sua unidade de Saúde do Consumidor McNeil estava retirando os produtos por causa de problemas na fabricação. No sábado, a FDA disse que alguns dos produtos tinham concentrações de ingredientes ativos acima do especificado, enquanto outros produtos poderiam conter pequenas partículas. Tanto a empresa como a FDA disseram que a chance de graves problemas de saúde por conta da ingestão dos produtos é remota.

Em um novo relatório, postado hoje no site da FDA, a agência disse que matérias-primas "continham contaminações com organismos gram negativos (tipo de bactéria) e foram aprovadas para o uso na fabricação de diversos lotes finais de produtos da linha do Tylenol infantil".

Irregularidades

O relatório é o resultado de uma inspeção realizada entre 19 e 30 de abril nas instalações de produção da empresa. A inspeção também encontrou outras irregularidades na fábrica, como poeira e sujeira no laboratório microbiológico. A FDA disse que a empresa violou regras de produção.

Um exemplo cita as reclamações de 46 consumidores em relação a "materiais estranhos e manchas escuras", registradas pela empresa entre junho de 2009 e abril de 2010. O relatório da inspeção diz que a empresa não tomou nenhuma medida corretiva.

Em janeiro, a Johnson & Johnson expandiu um recall de 2009 do Tylenol adulto, Motrin e de outros produtos depois de registros de consumidores sobre um cheiro de mofo. Esse recall abrangeu cerca de 50 mil frascos. As informações são da Dow Jones.