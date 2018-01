UE anuncia 108 novos casos da gripe nas últimas 24 horas

A União Europeia (UE) detectou 108 novos casos da gripe suína nas últimas 24 horas e confirmou a primeira morte pela doença no continente, na Escócia.

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Segundo dados do Centro de Prevenção e Controle de Doenças da UE, a primeira vítima mortal da gripe era uma mulher de 38 anos que deu à luz há duas semanas na área de Glasgow.

O número em todo o Velho Continente é de 2.377 infectados em 26 países, sendo 655 contaminados em território europeu. Os dados correspondem aos 27 Estados-membros da UE mais Suíça, Liechtenstein, Islândia e Noruega, e foram atualizados às 12h de Brasília.

A maioria dos casos anunciados desde ontem foi registrada no Reino Unido, com 94. A doença também foi detectada na Holanda (com sete casos), Alemanha e Bélgica (dois cada um), e Luxemburgo, Suécia e Portugal (um caso cada um).

Além disso, a França informou sobre um surto em uma escola do sul do país, que afeta sete crianças que não viajaram recentemente às áreas mais afetadas ou tiveram contato com pessoas contaminadas.

O Reino Unido segue liderando a lista de número de contágios na Europa, com 1.320, seguido de Espanha (488), Alemanha (172), França (78), Itália (67), Holanda (61), Suécia (33) e Suíça (22).