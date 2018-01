UFRJ faz campanha para doação de medula óssea

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) promove nesta terça-feira, 22, uma campanha de cadastramento de doadores de medula óssea.

Para fazer o cadastro, basta ter entre 18 e 65 anos e estar em bom estado de saúde. A doação pode ser feita das 9 horas às 16 horas na biblioteca do Centro de Ciências Sociais da universidade, na Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, 254, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro.