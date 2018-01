UFRN pagou R$ 540 mil por uso de laboratórios A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) pagou R$ 540 mil à AASDAP, durante um ano, pelo direito de usar as instalações do IINN-ELS para seu programa de pós-graduação em neurociências. O contrato durou de setembro de 2010 a setembro de 2011, o que acabou determinando o momento do "racha" com a ex-equipe de cientistas do instituto - que teriam adiado a saída por causa disso.