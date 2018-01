Um em cada cinco chineses sofre de uma doença crônica

Um em cada cinco cidadãos chineses sofre uma doença crônica relacionada com problemas cardíacos, hipertensão ou diabetes, de acordo com um estudo nacional elaborado pelo Ministério da Saúde e o qual a agência oficial "Xinhua" divulgou. O relatório mostra fortes aumentos de doenças tais como a hipertensão e o diabetes, que em uma década triplicaram seus números, enquanto as doenças coronárias e o câncer se duplicaram, segundo a informação. O envelhecimento da pirâmide populacional chinesa, a adoção de modos de vida e dietas pouco saudáveis, o maior consumo de tabaco e a diminuição do exercício no país mais povoado do mundo foram os principais fatores deste aumento das doenças crônicas, segundo o estudo. A nota de "Xinhua" dá especial atenção ao fenômeno do tabagismo, em um país onde há 270 milhões de fumantes e o hábito é essencialmente masculino (48% dos homens chineses fuma, contra o 3,2% das mulheres). O estudo mostra também uma diminuição das doenças infecciosas no últimos cinco anos, graças principalmente às campanhas de vacinação (em 2003 as vacinas cobriam 88% das crianças, contra 98% atual).