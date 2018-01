'Um Olhar Positivo' sobre a vida com HIV

No projeto intitulado "Um Olhar Positivo", portadores de HIV em diversas partes do mundo ganham câmeras para registrar seu cotidiano. Soropositivos do Rio de Janeiro, da Cidade do México e de várias cidades americanas retratam sua rotina e contam, por meio das fotos, como convivem com o vírus.

Entre os participantes, há desde um jovem carioca a uma mexicana mãe de três filhos. Eles revelam como encaram a doença com perseverança e o que fazem para levar uma vida normal. "É só um vírus", diz um dos participantes.

