Uma semana após transplante, Drica Moraes passa bem

A atriz Drica Moraes, de 40 anos, "passa bem, seu quadro de saúde é estável, e não há sinais de infecções ou outras complicações", informa o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 30, pelo hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela permanece internada para monitoramento.

Veja também:

Associação faz campanha para doação de medula

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Drica foi submetida a um transplante de medula óssea há uma semana. A atriz teve o diagnóstico de leucemia revelado no início deste ano.

Drica foi indicada ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, entregue no dia 6 de junho no Rio, por sua atuação como coadjuvante no filme "Os Normais 2".