Uma taça todo dia? Na sexta feira, a ministra da saúde do Reino Unido lançou novas recomendações em relação ao consumo de álcool, que derrubam o mito que uma taça diária de vinho tinto faz bem para a saúde. Beber todo dia, mesmo que moderadamente, segundo as novas orientações, aumenta o risco de diversos tipos de câncer e de outras doenças, além de dificultar a perda de peso. As autoridades temem que as pessoas estejam consumindo mais álcool, em parte, pelo conceito equivocado que esse hábito pode trazer benefícios. As informações são do jornal inglês Daily Mail.