Unidade móvel vai ajudar a combater gripe em Foz do Iguaçu

A prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná, utilizará um consultório ambulante instalado em uma unidade móvel de saúde no combate à gripe suína. O ônibus adaptado será utilizado para atender bairros indicados pela divisão de epidemiologia, segundo informações da Prefeitura.

A unidade móvel de saúde está em fase de conclusão da montagem e deve entrar em funcionamento até o final da semana. Foram registrados na cidade dois casos de morte pelo vírus Influenza A. Um deles é o de uma mulher de 55 anos, internada no dia 23 julho e que faleceu no dia 28 no Hospital Cataratas. O outro óbito é de uma gestante de 23 anos que deu entrada no Hospital Costa Cavalcante, em estado grave e debilitada, no dia 16 de julho e morreu no dia 26.