Unidades de saúde voltam a funcionar no Rio de Janeiro, informa governo

Todas as unidades de saúde estão funcionando regularmente na cidade do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 29, inclusive nas regiões da Penha e do Complexo do Alemão, onde estão sendo feitas operações policiais contra o tráfico de drogas.

Nesses locais da zona norte e em alguns bairros da zona oeste, unidades chegaram a ser fechadas nos últimos dias por questões de segurança, segundo a Secretaria da Saúde do Estado.

No Alemão, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Estrada do Itararé, atende normalmente os casos de urgência e emergência dos moradores desde o último domingo. Entre a última quinta-feira e domingo, a Central de Regulação municipal transferiu 31 pacientes do Hospital Estadual Getúlio Vargas para outras unidades, com o objetivo de liberar leitos para possíveis feridos nos confrontos no Complexo do Alemão.

No fim de semana, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio ofereceu um helicóptero para fazer transferências a hospitais especializados.