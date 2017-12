Unidades do INSS abrem inscrições para contratar mais médicos peritos

BRASÍLIA - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu inscrições para a contratação de médicos peritos em mais cinco cidades: Anápolis (GO), Palmas (TO), Manaus (AM), Vitória (ES) e Caxias do Sul (RS). Os editais foram publicados na última segunda-feira no Diário Oficial da União.

O credenciamento é destinado à prestação temporária e excepcional dos serviços de perícia médica nas agências da Previdência Social. A medida atende à decisão judicial que determinou a contratação de médicos para prestar atendimento nos locais onde o prazo entre o agendamento e a data do exame pericial seja superior a 15 dias.

No Rio Grande do Sul, as inscrições foram abertas em Canoas, Novo Hamburgo, Pelotas e Porto Alegre, por meio das gerências executivas que abrangem 24 municípios. A Bahia também abriu inscrições no norte do Estado. As unidades do INSS que necessitam de médicos estão localizadas em Senhor do Bonfim, Juazeiro, Irecê e Jacobina.

Em Santa Catarina, as inscrições podem ser feitas em 37 agências da Previdência. O edital completo contendo a documentação necessária, as condições de contratação e outras informações pode ser obtido nos locais de inscrição.