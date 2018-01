Unifesp recruta voluntários para desenvolver nova vacina contra gripe A

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), reconhecida pelo desenvolvimento de pesquisas e estudos científicos, está recrutando voluntários para desenvolver uma nova vacina para maior proteção contra o vírus H1N1, da gripe suína.

O Núcleo de Pesquisas em Geriatria Clínica e Prevenção (Nupeq) da Unifesp está cadastrando 250 voluntários para um estudo clínico que tem como objetivo desenvolver uma nova vacina contra a gripe suína.

Podem participar pessoas com idade entre 18 e 70 anos com histórico de doenças cardíacas, pulmonares ou diabetes que ainda não tenham tomado nenhuma outra vacina nos últimos 21 dias, e estende-se também para quem não possua doença crônica com idades entre 18 e 70 anos.

Os voluntários passarão por uma consulta e poderão receber a vacina gratuitamente, tendo a oportunidade de serem acompanhados, sem nenhum custo, por equipe médica altamente especializada durante um período que se inicia no outono/inverno.