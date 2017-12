Unifesp recruta voluntários para pesquisa de alcoolismo

niversidade Federal de São Paulo (Unifesp), por meio do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid), está recrutando homens e mulheres, com idade entre 18 e 65 anos, para participarem de uma pesquisa clínica sobre o tratamento do álcool.

Os voluntários devem apresentar problemas relacionados ao uso de bebidas alcoólicas, mesmo se já frequentaram tratamentos anteriores.

Os interessados em participar da pesquisa devem entrar em contato através do telefone (11) 5083 -1084 e falar com Valéria.