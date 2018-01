Unifesp vai avaliar capacidade de caminhada em pessoas de 40 a 80 anos

SÃO PAULO - O Departamento de Ciências da Saúde do campus Baixada Santista da Unifesp procura voluntários da região de Santos para avaliar a capacidade e intensidade ideais de caminhada em pessoas de ambos os sexos com idades entre 40 e 80 anos.

Para participar, o voluntário será submetido a exames como espirometria (função pulmonar), ECG (eletrocardiograma), glicemia, colesterol, triglicérides, pressão arterial e composição corporal (porcentual de gordura).

Aqueles que apresentarem um quadro saudável e não tiverem doenças crônicas seguirão na pesquisa. As avaliações serão realizadas em dois dias, com intervalo de no máximo uma semana. A primeira fase de triagem será realizada às segundas-feiras, no período da manhã, preferencialmente.

O agendamento das avaliações pode ser feito pelo telefone (13) 3232-2569, com Tatiana (no ramal 5331), ou diretamente no endereço Avenida Ana Costa, 95, Vila Mathias, Santos (SP).