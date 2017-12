Universidades devem estudar uso do canabidiol em pacientes

BRASÍLIA - O presidente da Anvisa, Jaime Oliveira, afirmou que um acordo de cooperação com universidades brasileiras está em negociação para acompanhar a ação do canabidiol em pacientes. A ideia é criar uma rede nacional de monitoramento, para avaliar os riscos e benefícios.

“As pesquisas certamente serão muito beneficiadas com a mudança da classificação feita pela Anvisa”, afirmou o professor do Departamento de Neuropsiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Alexandre Crippa, que há 18 anos estuda os efeitos terapêuticos do canabidiol.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A decisão da Anvisa não delimita a indicação terapêutica para o canabidiol. Atualmente, ele é usado principalmente por crianças que apresentam epilepsia refratária, que se caracteriza por grande quantidade de crises convulsivas. Crippa, no entanto, lembrou que vários estudos são realizados para avaliar o uso do medicamento para outras doenças. Como exemplo, ele citou trabalhos mostrando a eficácia do produto para mal de Parkinson e distúrbios do sono.

“Além disso, há pesquisas em andamento para avaliar o impacto do uso do remédio para Alzheimer, demência e problemas provocados por acidente vascular cerebral”, disse. E observou também que o canabidiol é considerado uma alternativa promissora para tratar distúrbios de ansiedade.

Médicos e famílias. Crippa não é o único a mostrar entusiasmo com a decisão. “Isso certamente vai facilitar a importação do medicamento e, sobretudo, as pesquisas em torno do tema”, disse o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Carlos Vital. Em dezembro, o CFM emitiu um parecer liberando o receituário.

Mas declarações de familiares de pacientes mostram que a mobilização em torno do canabidiol não termina com a mudança na classificação. A presidente da Federação Brasileira de Epilepsia, Maria Carolina Doretto, afirmou esperar que, com a reclassificação, indústrias farmacêuticas passem a sintetizar o produto. Ela defendeu ainda que ele seja rapidamente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Já Júlio Américo Neto, da recém-criada Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, também defendeu a ampliação de estudos e a criação de uma política nacional para distribuição de medicamentos feitos a partir do canabidiol.