UPA é lacrada após suspeita de Ebola em Foz do Iguaçu, no PR

Atualizado às 12h12

SÃO PAULO - A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu, no Paraná, lacrou às 9h desta quinta-feira, 16, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade por suspeita de Ebola. Um homem que esteve em Serra Leoa há 23 dias procurou atendimento ainda durante a madrugada e forçou a medida de isolamento de cerca de 30 pacientes e profissionais de saúde que estão no local, seguindo o protocolo internacional em casos suspeitos.

O caso foi confirmado pela Secretaria, que ainda não possui detalhes do estado de saúde do paciente, que teria apresentado febre e dor de cabeça. A UPA João Samek, no bairro Jardim das Palmeiras, foi fechada e as pessoas que estavam na unidade estão impedidas de deixar a unidade.

A Secretaria de Saúde do município afirmou ao Estado que o Ministério da Saúde já foi acionado e que profissionais devem ser enviados à cidade do oeste paranaense para lidar com o caso suspeito. O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, está em contato com o secretário de Saúde de Foz, Charles Bortoli, para tentar esclarecer o caso. Há informações de que o paciente passou por outros países africanos. O período de incubação do vírus Ebola é de 21 dias – ele estaria, assim, fora do período considerado de risco para desenvolver a doença. O paciente só será transferido para a Fundação Oswaldo Cruz caso seja considerado suspeito de ter contraído a febre hemorrágica. É esperada para as próximas horas uma definição oficial do ministério sobre o caso. Serra Leoa é o segundo país com maior número de casos de infecção na atual epidemia. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), são 1.183 mortes entre 3.252 infectados.