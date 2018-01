Uruguai debate descriminalização do aborto

O Uruguai está próximo de se tornar o primeiro país da América do Sul a descriminalizar o aborto. A Câmara dos Deputados começou a debater nesta terça-feira, 25, em Montevidéu, um projeto de lei que autoriza a interrupção da gravidez até a 12.ª semana de gestação, sob algumas condições. A votação estava prevista para o fim da noite. Se aprovado, o projeto de lei ainda deverá ser examinado pelo Senado nas próximas semanas.

O governo do presidente José Mujica, da coalizão Frente Ampla, de centro-esquerda, conta com 50 deputados, enquanto que a oposição reúne 49 cadeiras. Mas, parte da oposição estava disposta a votar a favor do projeto. Como o governo possui maioria no Senado, a tendência é que a proposta, caso passe na Câmara, vire lei – Mujica já avisou que deverá sancioná-la.

Horas antes da votação, dezenas de mulheres de biquíni – e algumas nuas –, fizeram uma manifestação em Montevidéu contra a aprovação do projeto de lei.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No entanto, uma pesquisa da consultoria Cifra indicou na semana passada que a descriminalização do aborto conta com o respaldo de 52% da população uruguaia. Outros 34% estariam contra, enquanto que 14% não possuem opinião formada sobre o assunto.

As estatísticas oficiais indicam que são realizados 30 mil abortos ilegais por ano no Uruguai, país que tem apenas 3,6 milhões de habitantes.

O projeto permitirá o aborto dentro de um prazo de 12 semanas de gestação. Depois de solicitado a interrupção da gravidez, a mulher grávida terá de passar por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar composta de médico, psicólogo e assistente social – que deverá oferecer alternativas, como adoção e assistência psicológica. Em seguida, deverá ser respeitado um prazo de cinco dias para “reflexão” da gestante. Caso ela confirme a intenção de interromper a gravidez, receberá a autorização oficial para o procedimento.

Em 2008 o Parlamento uruguaio aprovou a lei de descriminalização do aborto. No entanto, foi vetada pelo então presidente socialista Tabaré Vázquez. Na ocasião, Vázquez – que é médico oncologista – argumentou que seu veto devia-se a “razões filosóficas e biológicas”.

A descriminalização do aborto é condenada pela maioria dos presidentes sul-americanos, incluindo os chamados “progressistas” – como o venezuelano Hugo Chávez, o boliviano Evo Morales, o equatoriano Rafael Correa e a argentina Cristina Kirchner.

Vanguarda. Desde o início do século 20, o Uruguai caracterizou-se por ser um país de leis de vanguarda na América Latina. Em 1907 aprovou a lei de divórcio (sete décadas antes de todos seus vizinhos); em 1915 implementou a jornada de oito horas de trabalho; em 1932 tornou-se o segundo país das Américas a conceder o direito de voto às mulheres (o primeiro foi os EUA). E, 2007, foi o primeiro país latino-americano a contar com uma lei de união civil entre pessoas do mesmo sexo. Os avanços prosseguiram em 2010, com o fim das restrições à entrada de homossexuais nas Forças Armadas.

Este ano, o governo Mujica anunciou um projeto de lei que regula o consumo de maconha. O plano, que ainda não tem data definida para debate no plenário, prevê a produção estatal da Cannabis sativa e sua comercialização.

O Uruguai é considerado o país mais laico das Américas. Os católicos “formais” (a maioria não é praticante) restringem-se a 47,1% da população. Outros 40,4% não possuem religião.