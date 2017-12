USP procura voluntários para tratamento de diabete sem remédio

SÃO PAULO - A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP), no interior paulista, procura voluntários para participar de uma pesquisa sobre um novo tratamento de diabete, que dispensa o uso de medicamentos. Homens e mulheres interessados devem ter entre 30 e 60 anos, dispor do tipo 2 da doença, não utilizar insulina e apresentar descontrole metabólico (colesterol e triglicérides acima de 200 mg/dL).

O tratamento consiste em controlar a diabete por meio de uma dieta personalizada rígida. "Nós vamos de encontro à indústria farmacêutica, que sempre entra com remédio. Nós não entramos com remédio", afirmou o pesquisador Rafael Ferraz, do Departamento de Endocrinologia da FMRP/USP.

Segundo Ferraz, que coordena o estudo ao lado da professora Maria Cristina Foss-Freitas, a pesquisa desenvolveu um protocolo alimentar capaz de reduzir a ingestão de calorias a um patamar que ativa o metabolismo energético sem causar desnutrição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A gente conseguiu achar uma fórmula matemática e transformá-la em alimento, em macronutrientes ideais para cada paciente e reverter a diabete", explicou o pesquisador USP de Ribeirão. "Dados preliminares de sete pacientes mostram que conseguimos controlar a diabete e a dislipidemia, além de reduzir os níveis de pressão a índices saudáveis."

Para avaliar a evolução clínica dos pacientes, os pesquisadores realizam diversos exames bioquímicos, clínicos e moleculares e observam em tempo real a melhora do organismo.

O tratamento dura 27 dias e é realizado no Hospital das Clínicas da FMRP/USP, em Ribeirão. Há 33 vagas disponíveis para voluntários. Os interessados devem entrar em contato com a Faculdade de Medicina pelo e-mail endocrinodiabetesfmrp@gmail.com. Os pesquisadores pedem que os voluntários enviem os resultados de glicose, colesterol e triglicérides atualizados para confirmar se os pacientes se enquadram nos critérios de inclusão do protocolo de pesquisa.

Serviço

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto

Endereço: Avenida Bandeirantes, 3900, Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto-SP

E-mail: endocrinodiabetesfmrp@gmail.com