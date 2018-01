USP recruta pacientes para estudo sobre tratamento de depressão

SÃO PAULO - Pesquisadores do Hospital Universitário da USP (HU-USP) estão recrutando pacientes com depressão para participar de um estudo clínico sobre um novo método de tratamento da doença. Batizado de estimulação transcraniana por corrente contínua, o tratamento utiliza uma pequena corrente galvânica que altera a atividade elétrica cerebral, aumentando a atividade nas áreas do cérebro que estão diminuídas na depressão.

A pesquisa foi iniciada em março de 2010 e está em processo final. O tratamento é estudado em diversos centros de pesquisa do mundo, e é um procedimento simples, indolor e praticamente isento de efeitos colaterais. Há vagas para 16 participantes.

Os interessados devem ter entre 18 e 65 anos; apresentar, no momento, depressão com sintomas (moderada a grave); não utilizar, no momento, o antidepressivo sertralina; e ter disponibilidade para comparecer ao HU-USP por 10 dias consecutivos. O contato pode ser feito através do telefone (11) 3042-3456, através do site www.etcc.com.br/pesquisa, ou pelo e-mail pesquisacientificahu@gmail.com.