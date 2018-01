UTI neonatal de Cuiabá é interditada após morte de cinco bebês

SÃO PAULO - A UTI neonatal do Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC) foi interditada após a morte de cinco bebês que se encontravam na unidade.

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Cuiabá, uma das cinco crianças, morta no dia 24, teve uma infecção causada pela bactéria conhecida como Staphylococcus Coagulase negativo, que ocasionou a morte.

A Secretaria informou que a bactéria é externa ao hospital, e que as causas do ocorrido, assim como das mortes das outras quatro crianças, serão investigadas. Das cinco crianças internadas na UTI, duas vieram do município de Colíder, uma de Rondonópolis, outra de Aragarças (Goiás) e apenas uma de Cuiabá.

A unidade deve permanecer fechada por pelo menos 72 horas, após o término de procedimento padrão de desinfecção do local.