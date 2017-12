Vacina contra dengue reduz casos em 60,8%

SÃO PAULO - Uma vacina contra a dengue produzida pela Sanofi Pasteur reduziu em 60,8% o número de casos da doença em um estudo feito com 20.875 voluntários em cinco países da América Latina.

O estudo, que teve os resultados divulgados nesta terça-feira, 2, aponta ainda diminuição de 80,3% nas hospitalizações decorrentes da dengue.

Os índices são superiores aos verificados em estudo semelhante realizado na Ásia. Naquele continente, os casos foram reduzidos em 56% e o número de hospitalizações, em 77%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Lucia Bricks, diretora de saúde pública da Sanofi Pasteur no Brasil, os resultados detalhados desses e de outros estudos serão publicados em revista científica em novembro. “Em seguida, vamos submeter o pedido de registro da vacina às autoridades regulatórias e esperamos consegui-lo em 2015”, diz. Ela afirma que os resultados são animadores se consideradas as metas da Organização Mundial da Saúde (OMS). “A meta é, até 2020, reduzir os casos em 25% e as mortes em 50%.”