Vacina contra febre amarela é indicada para quem vai viajar a área de risco

Para o infectologista Jessé Reis Alves, coordenador do Ambulatório de Medicina do Viajante do Hospital Emílio Ribas, de São Paulo, "o aumento de casos suspeitos (de febre amarela) é muito expressivo", mas ainda é preciso saber quantos são realmente casos confirmados. "A definição de caso pode ser muito sensível e acabar enquadrando pessoas com sintomas parecidos, mas que não têm realmente a doença", explica.

A grande preocupação é que a doença passe a ser transmitida no meio urbano. Todos os casos humanos conhecidos hoje foram adquiridos após picadas de mosquitos silvestres, que, por sua vez, se contaminaram ao picar macacos doentes. O medo é que se houver muitas pessoas doentes em uma área urbana muito populosa, mosquitos urbanos, como o Aedes aegypti, que até os anos 1940 transmitia a doença em cidades, volte a fazê-lo. "Mas ainda não há nenhuma evidência de que haja ciclo urbano", aponta Alves.

O médico ressalta também que, apesar de os novos casos serem preocupantes, as áreas de risco no País não aumentaram, continuam sendo as mesmas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelo menos desde 2009, depois do surto que atingiu São Paulo e desceu até o Rio Grande do Sul, o mapa de áreas nas quais o Ministério da Saúde recomenda vacinação inclui todo o Estado de Minas Gerais e o noroeste e oeste de São Paulo. Praticamente só está livre dessa recomendação a zona costeira do País e boa parte da Bahia e os outros Estados do Nordeste.

"Minas sempre foi considerado de risco nas áreas rurais, parques nacionais, áreas de floresta e de transição para a área rural", explica Alves, que recomenda a vacinação para quem for viajar para essas regiões, mas somente nesses casos.

"Mesmo se a pessoa estiver indo para a capital Belo Horizonte, é bom vacinar, porque vai que surge algum passeio que não estava previsto para uma área de campo?", afirma. "Se for viajar, sim, vacine-se, mas quem for ficar em São Paulo, fique tranquilo, não há risco", complementa.

O estudante Guilherme Barros Duarte, de 18 anos, se encaixa exatamente no primeiro caso. Ele vai para Inhotim, em Brumadinho (MG), somente no final do mês, mas já se precaveu e nesta sexta-feira, 13, procurou o Emílio Ribas. "Meu avô viu o noticiário e ficamos preocupados. Vou viajar para lá com uma amiga, que está no Japão. Fui eu correndo daqui e ela de lá", conta. Guilherme fez a coisa certa. Segundo Alves, quem nunca se vacinou contra a doença precisa se imunizar pelo menos dez dias antes de viajar.