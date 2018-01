Vacinação contra a febre amarela será feita no feriado na capital

SÃO PAULO - Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que vão fazer a imunização com a vacina fracionada contra a febre amarela nas zonas leste e sul da capital funcionarão no feriado do aniversário de São Paulo, comemorado neste dia 25, para dar início à campanha de vacinação, que vai durar até o dia 17 de fevereiro.

A campanha foi antecipada em um dia e terá como foco 16 distritos da capital: Cidade Líder, Cidade Tiradentes, Guaianases, Iguatemi, José Bonifácio, Parque do Carmo, São Mateus e São Rafael, na zona leste, e Capão Redondo, Cidade Dutra, Grajaú, Jardim São Luís, Pedreira, Socorro e Vila Andrade, na zona sul.

+++ SP registra 36 mortes e 81 casos de febre amarela; reação à vacina mata 3

Segundo a pasta, até o final deste mês, há a meta de iniciar a vacinação em bairros da região central, como Consolação, Liberdade, Santa Cecília e Sé, além de ampliar a campanha na zona sul, atingindo os bairros de Cidade Ademar e Santo Amaro.

A secretaria informou que, desde outubro, quando a vacinação começou na zona norte, 1.335.552 pessoas da região foram imunizadas. Em distritos das zonas sul e oeste, que receberam a campanha preventiva a partir de dezembro, 447.982 e 45.807 pessoas foram vacinadas, respectivamente.

A pasta informou que não há registro de febre amarela silvestre autóctone na capital.