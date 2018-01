Vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira

São Paulo, 19 - Começa na próxima segunda-feira, 25, a campanha de vacinação contra a gripe que vai até o dia 13 de maio. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo quer vacinar 5,5 milhões de paulistas contra a gripe durante a campanha.

O número corresponde à meta de 80% dos 6,8 milhões de idosos com 60 anos ou mais, gestantes, crianças a partir de seis meses e menores de dois anos, indígenas e profissionais de saúde do Estado. Pela primeira vez, parte das vacinas foi produzida integralmente no país, pelo Instituto Butantan, órgão da Secretaria.

As doses da campanha sazonal também irão imunizar a população contra a gripe A H1N1, tipo que se disseminou pelo mundo na pandemia de 2009. Em 2010 já foi realizada campanha contra a nova gripe, mas ela aconteceu em época diferente à da sazonal.

Neste ano, além dos idosos, que já são imunizados desde 1999, foram incluídos no programa as gestantes, crianças entre seis meses e dois anos e os indígenas, que somam cerca de 1,5 milhão de pessoas a mais que nas campanhas anteriores. Além deles, mantém-se a vacinação em profissionais de saúde, seguindo o preconizado pelo Ministério da Saúde.