Vacinação contra a gripe começa nesta terça-feira

SÃO PAULO - Começa nesta terça-feira, 22, e vai até o dia 9 de maio, em todo o País, a campanha de vacinação contra o vírus da gripe. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de um quarto da população brasileira, o equivalente a 49 milhões de pessoas, faz parte do público-alvo da campanha. A meta é vacinar 80% desse grupo.

Neste ano, o ministério alterou a faixa etária das crianças que devem tomar a vacina. Foram incluídos meninos e meninas de até 5 anos. Até o ano passado, somente as crianças de até os 2 anos podiam se vacinar. A idade inicial, de 6 meses, não foi alterada.

Além das crianças, deverão ser vacinados idosos a partir dos 60 anos, gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, trabalhadores da saúde, indígenas, detentos e funcionários do sistema prisional.

Também poderão se vacinar pacientes com os diversos tipos de doenças crônicas, entre elas diabete, hipertensão e asma. Nesses casos, a pessoa terá que apresentar declaração médica.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A vacina estará disponível em todos os postos de saúde do País. No próximo sábado, dia 26 de abril, será promovido o Dia de Mobilização Nacional, no qual os postos ficarão abertos excepcionalmente no sábado para atender a demanda. Na capital paulista, alguns shoppings e escolas também vão oferecer vacinação na data.