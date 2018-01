Vacinação contra a gripe supera a meta e atinge 81% do público

São Paulo, 2 - A Campanha de Vacinação contra a Gripe superou a meta neste ano. Segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 2, pelo Ministério da Saúde, até a manhã de hoje foram vacinadas mais de 24,3 milhões de pessoas, ou 81,33% do público alvo. A meta era 80%. No ano passado, a campanha foi encerrada sem atingir a meta, com 79,07% de cobertura.

Na análise por grupo prioritário, a cobertura mínima foi alcançada entre pessoas com mais de 60 anos (83%), crianças de 6 meses a menores de 2 anos (88,36%) e trabalhadores de saúde (94,77%). A cobertura entre as gestantes estava em 53,26% e, entre os indígenas, 60,79%.

Segundo o ministério, os números ainda devem sofrer alteração nas próximas semanas. O órgão mantém a recomendação de que estados e municípios continuem a vacinação até chegar ao porcentual de 80% para as populações alvo.

No caso das crianças de 6 meses a menores de 2 anos, pais e responsáveis devem levá-las aos postos de vacinação para tomar a dose de reforço. O intervalo entre a primeira e segunda dose deve ser de 30 dias.