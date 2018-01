Vacinação contra gripe suína atinge 88% do público-alvo

SÃO PAULO - O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, divulgou os números de vacinação contra a gripe A (H1N1) no Brasil. Desde o início da campanha até as 18h da última quarta-feira, 16, foram vacinadas 81 milhões de pessoas, o que corresponde a 88% do público-alvo da campanha, de 92 milhões de brasileiros.

"Os números demonstram o grande sucesso da iniciativa. Esta foi a maior campanha de vacinação já realizada no mundo", afirmou Temporão.

O Estado que atingiu maior cobertura foi o Paraná, com 106%, o que significa que um grupo fora do esperado foi vacinado. Em seguida, vêm São Paulo e Santa Catarina, ambos com 97% de vacinação. O Estado com menor índice de cobertura foi Roraima, com 69%.

Desde janeiro deste ano, foram registradas 609 internações por casos de síndrome gripal aguda e 74 mortes em decorrência da gripe H1N1. Entre os casos graves hospitalizados, 45% tinham pelo menos um fator de risco.

O ministro informou que as campanhas de prevenção contra a gripe suína continuarão a ser realizadas no País. Os Estados dispõem de 1,9 milhão de medicamentos para tratar a doença, quantia suficiente para atender 38 vezes mais casos graves do que no ano passado.