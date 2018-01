Vacinação contra gripe suína atrasa em parte do RJ Dois terços dos municípios do Rio deixaram de iniciar hoje a imunização de grávidas contra gripe suína. Houve um atraso na remessa de vacinas sem adjuvante, tipo indicado para esse público. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, as doses para gestantes só chegaram na tarde de quinta-feira e não houve tempo hábil para que todos as prefeituras buscassem o medicamento na capital. A vacinação de crianças e doentes crônicos ocorreu normalmente.