Vacinação contra o HPV em escolas de SP vai de setembro a outubro

Atualizado às 16h32.

SÃO PAULO - A segunda etapa de vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos será realizada nas escolas de São Paulo entre setembro e outubro, disse nesta terça-feira, 1.º, a diretora técnica da Divisão de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Helena Sato.

"Estamos em contato com as escolas e com as diretorias regionais de ensino para tentar aumentar a adesão das escolas que oferecerão a vacinação", disse Helena. A vacina já está disponível nos postos de saúde.

A tentativa de levar as vacinas para as escolas é a principal estratégia da secretaria para aumentar o número de adolescentes vacinadas frente a queda da cobertura entre 2014 e 2015. O índice de meninas imunizadas caiu de 100% para 54% no período.

A diretora explica que a resistência em receber a vacina pode estar relacionada com a ocorrência de sintomas adversos em 13 meninas vacinadas em Bertioga, em setembro de 2014, que inicialmente foram vinculados ao imunizante. Exames comprovaram que a reação foi psicológica. Todas passam bem.