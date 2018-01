Vacinação contra o sarampo é prorrogada por mais uma semana no RS

SÃO PAULO - A campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada por mais uma semana no Rio Grande do Sul. A vacinação, que terminaria nesta sexta-feira, 22, vai até o próximo dia 29, segundo informações da administração estadual.

A imunização seguirá nos postos de saúde de todo o Estado, com ênfase nos municípios que ainda não atingiram a meta de 95% abrangência das crianças com idade de 1 ano a menos de 7 anos de idade.

Até a tarde desta sexta-feira, o banco de dados do Programa Nacional de Imunizações (PNI) registrava a vacinação de 87,5% do público alvo no Estado, o que corresponde a 705 mil crianças. No total, a população estimada nesta faixa etária no Estado chega a 805 mil crianças.

Segundo o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, 342 cidades gaúchas já passaram de 90% de cobertura, sendo que mais de 248 municípios atingiram a meta de 95%. As regiões Metropolitana, da Fronteira e dos Vales são as que registram os índices mais baixos de cobertura.

O Estado já registrou este ano sete casos confirmados de sarampo. Todos são de pessoas não vacinadas e que tiveram contato com viajantes portadores da doença. Em 2010, foram oito casos confirmados no Estado, sendo todos importados ou associados a esses casos vindos do Exterior.