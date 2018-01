Vacinação contra paralisia infantil é prorrogada em SP

SÃO PAULO - A campanha de vacinação contra a paralisia infantil, entre crianças menores de cinco anos, foi prorrogada no Estado de São Paulo até a próxima sexta-feira, 19. No último sábado, 13, foram imunizadas 1,8 milhão de crianças menores de cinco anos em todo o Estado, o que representa cobertura de 64,7% do total.

A meta da Secretaria é imunizar 2,83 milhões de crianças menores de cinco anos em todo o Estado. O número corresponde a 95% do total de 2,98 milhões de paulistas nessa faixa etária. No sábado, as menores coberturas foram registradas entre crianças de 1 ano até 23 meses de vida (56,5%) e nas menores de um ano de idade (63%).

Todas as crianças incluídas menores de cinco, independentemente de terem sido ou não imunizadas na primeira fase da campanha, devem retornar aos postos de saúde neste sábado. Será possível também atualizar a caderneta de vacinação, gratuitamente.

Na primeira etapa da campanha, realizada em junho, 2,85 milhões de crianças menores de cinco anos de idade foram vacinadas. Para esta segunda fase foram mobilizados 14,8 mil postos fixos e volantes e 58,3 mil profissionais em todo o Estado, em parceria com as prefeituras.