Vacinação contra pólio alcança 9,5 milhões de crianças no País

Dados parciais do Ministério da Saúde indicam que mais de 9,5 milhões de crianças menores de cinco anos foram vacinadas neste sábado contra a poliomielite em todo o Brasil. Isso equivale a 61,5% do total da população dessa faixa etária. O objetivo do governo era vacinar 14,7 milhões de crianças, o que corresponderia a 95% da população infantil até cinco anos. Apesar de longe da meta, o Ministério informa que os dados são parciais - foram contabilizados números consolidados até as 17h55 de hoje - e que as secretarias estaduais de saúde continuarão fazendo atualizações ao longo das próximas semanas. Em junho, o governo realizou a primeira etapa da vacinação, alcançando 95,7% das crianças até cinco anos.

As regiões Sudeste e Nordeste foram as que apresentaram o maior número de crianças vacinadas, com 3,37 milhões e 3,38 milhões, respectivamente. Os três Estados do Sul do País vacinaram 1,29 milhão de crianças, seguidos pela região Norte, com 848,4 mil vacinados e o Centro-Oeste, com 629,1 mil.

Para realizar as duas campanhas o governo investiu R$ 47,6 milhões, sendo que R$ 21,8 milhões foram utilizados para aquisição das vacinas. Outros R$ 13,9 milhões foram repassados às secretarias estaduais e municipais de saúde e os R$ 12 milhões restantes para campanhas publicitárias. Apenas para a campanha de hoje foram montados 115 mil postos de vacinação em todo País neste sábado, mobilizando 350 mil profissionais.

O Brasil erradicou a poliomielite desde 1989. Esse resultado deve-se, principalmente, às campanhas de vacinação realizadas desde o início da década de 1980. A imunização é a única forma de prevenir a doença e manter o País livre da circulação do vírus. A vacina contra a poliomielite é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Além da distribuição nas duas etapas da campanha, a vacina fica disponível nos postos de saúde durante todo o ano.