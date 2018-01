Vacinação da gripe comum para idosos começa sábado em 15 Estados e no DF

BRASÍLIA - A Campanha Nacional de Vacinação do Idoso contra a gripe comum começa neste sábado, 8, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste e vai até o dia até 21 de maio. Ao vacinar-se contra a gripe comum, os idosos portadores de doenças crônicas que não se vacinaram contra a gripe suína também poderão ser imunizados.

Nas regiões Norte e Sul, a vacinação de pessoas acima de 60 anos começou em 24 de abril e termina neste fim de semana. De acordo com o Ministério da Saúde, a divisão do calendário foi motivada pelo atraso na entrega das vacinas pelo Instituto Butantan.

De acordo com o ministério, as pessoas com mais de 60 anos de idade correm maior rico de ter complicações ao contrair o vírus da gripe comum. A doença pode evoluir e causar até a morte. Já no caso da influenza A H1N1 - gripe suína, outros grupos, como as gestantes, os adultos jovens saudáveis e os portadores de doenças crônicas, de todas as faixas etárias, foram os mais atingidos por casos graves e mortes pela doença.

Até esta quinta-feira, a vacinação contra a gripe suína foi aplicada em cerca de 3,5 milhões de pessoas, 90% da meta, segundo o ministério.

Os portadores de doenças crônicas, jovens entre 20 a 29 anos e menores de dois anos, têm até sábado para se vacinar contra a gripe influenza A H1N1 - gripe suína. Na segunda-feira, inicia-se a vacinação das pessoas de 30 a 39 anos.