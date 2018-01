Vacinação infantil contra o sarampo termina nesta sexta-feira em SP

São Paulo, 7 - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo encerra nesta sexta-feira, 8, a vacinação de crianças de 1 a 6 anos de idade contra o sarampo.

Entre os dias 18 de junho e 1º de julho, 2,8 milhões de crianças receberam a vacina contra o sarampo, o que corresponde a 83% de cobertura. Para atingir a meta de 95% de crianças vacinadas, restaram cerca de 400 mil.

A adesão foi menor nas faixas etárias de 1, 5 e 6 anos, atingindo, respectivamente, 81,3%, 72,9% e 58,66% do grupo a ser imunizado, durante o período. A vacinação de crianças de 2, 3 e 4 anos de idade atingiu a meta de 95%, mas, mesmo assim, quem ainda não foi imunizado pode ir às salas de vacinação.

Na última sexta-feira, 1º de julho, também terminou a campanha de imunização contra paralisia infantil em todo o Estado de São Paulo. Com a meta de cobertura alcançada, foram vacinadas 2,67 milhões de crianças, entre 0 e 4 anos de idade.

Os postos de saúde abrem de segunda a sexta-feira, das 8 as 17 horas. Na capital a sala de vacinação do Instituto Pasteur, localizada na Avenida Paulista, 393, funciona também aos sábados e domingos, das 8 as 20 horas.

A Secretaria orienta a população para que esteja atenta aos sintomas do sarampo. Os principais são febre e manchas avermelhadas no corpo, acompanhados ou não de tosse, coriza e conjuntivite. Nesses casos a recomendação é para que a pessoa procure imediatamente um posto de saúde e evite contato desnecessário com outras pessoas até que receba avaliação médica.