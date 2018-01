Vai a 109 total de mortes suspeitas de dengue na Bahia

O boletim semanal divulgado pela Secretaria da Saúde da Bahia sobre o avanço da dengue no Estado aponta que subiu de 105 para 109 as mortes por suspeita da doença este ano. De acordo com o levantamento, 49 mortes já foram confirmadas. Itabuna e Jequié, no sul baiano, e Salvador continuam liderando o número de mortes suspeitas, com 13 cada.

Entre o início do ano e 2 de maio, foram notificados 66.076 casos de dengue clássica no Estado, número 198% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado (22.835). Também foram notificadas 1.233 suspeitas das formas graves da doença, com 462 confirmações.