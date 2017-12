Valinhos registra primeira morte por H1N1; é a 11ª em SP

refeitura de Valinhos, na região de Campinas, anunciou nesta quarta-feira, 22, a primeira morte pelo vírus H1N1 no município.

Com esse caso, chega a 24 o total de óbitos no País, sendo que, só no Estado de São Paulo, a nova gripe causou 11 mortes.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, a vítima, uma mulher de 27 anos, sentiu os primeiros sintomas da doença na última terça-feira, 14, e procurou um hospital no dia 17 deste mês, quando chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dois dias depois, morreu.

Também nesta tarde, a Vigilância Epidemiológica de Itapetininga, no interior de São Paulo, confirmou a morte de um homem de 26 anos causada pelo vírus da gripe suína. Ele estava de passagem pela cidade e faleceu no sábado, 18.

Em ambos os casos, os exames que comprovaram a doença foram feitos pelo Instituto Adolfo Lutz.