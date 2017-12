Veículo voador canadense realiza sonho de Leonardo Da Vinci

O Snowbird, em imagem do site da Faculdade de Engenheria da Universidade de Toronto

Séculos depois de o gênio renascentista Leonardo Da Vinci ter projetado um veículo voador que bate asas movidas por músculos humanos, estudantes de Engenharia canadenses afirmam ter voado numa máquina sem motores que se mantém no ar batendo as asas como um pássaro.

Autoridades internacionais de aviação devem certificar, em outubro, que o Snowbird (Pássaro da Neve) fez o primeiro voo bem-sucedido e sustentado de um ornitóptero movido a força humana, informa a Universidade de Toronto.

O Snowbird sustentou altitude e velocidade por 19,3 segundos em um teste realizado no dia 2 de agosto e que foi testemunhado por um representante da Federação Aeronáutica internacional, anunciou a universidade. Um vídeo da façanha foi exibido nos noticiários locais.

Outros grupos já haviam feito a mesma alegação, de ter criado uma máquina que permite a um homem voar com a força do corpo e batendo como um pássaro, mas o grupo canadense afirma ter dados de telemetria que provam que sua máquina realmente usava a energia do corpo do piloto para se manter no ar, e não se limitava a planar.

"As alegações anteriores nunca foram comprovadas. Acreditamos que somos os primeiros, porque sabemos como foi difícil fazer isso", disse o engenheiro estrutural Cameron Robertson.

O aparelho pesa menos de 50 quilos, mas tem envergadura de mais de 30 metros, comparável á de um Boeing 737.

Leonardo Da Vinci fez desenhos, no fim do século XV, de uma máquina semelhante a um morcego que voaria com a força dos braços e pernas do piloto. Não se acredita que o aparelho tenha sido construído, e especialistas dizem que o modelo não teria voado.

Os canadenses tiveram de projetar um par de asas com sustentação suficiente para superar o peso do aparelho. Os computadores necessários para calcular o projeto e os materiais usados para fazer uma ma´quina leve o suficiente não existiam nos séculos anteriores, disse o piloto Todd Reichert.

O Snowbird não é o primeiro veículo a voar com força muscular humana. O Gossamer Condor (Condor de Seda), de 1977, usava uma hélice movida a pedais.