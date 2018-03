Veja as principais complicações da diabete

SÃO PAULO - Doença silenciosa e perigosa, a diabete atinge 13 milhões de pessoas no Brasil e pode causar problemas com diferentes níveis de gravidade, desde rachaduras na pele até a morte. O problema é caracterizado por uma dificuldade do corpo em produzir insulina, hormônio que regula os níveis de açúcar no sangue.

Embora possa levar a consequências graves, a diabete, muitas vezes, é assintomática, o que aumenta o risco de a pessoa só saber que tem a doença quando desenvolver alguma complicação. Alguns sinais, no entanto, podem dar o alerta, como sede e fome excessivas, perda de peso rápida, vontade frequente de urinar, cansaço, entre outros.

Tanto para quem já tem diabete quanto para quem quer diminuir o risco de desenvolvê-la, é essencial a adoção de uma rotina com exercícios físicos e dieta com baixa ingestão de carboidratos.

Neste sábado, 14, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. Veja abaixo as principais complicações da doença, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes e a endocrinologista Ana Priscila Soggia, do Hospital Sírio-Libanês: