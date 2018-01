Veja onde se vacinar contra febre amarela na cidade de São Paulo

Após a confirmação da morte de macacos por febre amarela na zona norte da capital paulista, a Prefeitura de São Paulo realiza ações de intensificação da vacinação em postos de saúde da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, são três as áreas de recomendação de vacina na capital: as zonas norte, sul e oeste.

A Organizaçao Mundial da Saúde (OMS) passou a considerar nesta terça-feira, 16, todo o Estado de São Paulo como área de risco de febre amarela e recomendou que todos os estrangeiros que façam viagens à região estejam vacinados.

O aumento de casos em São Paulo levou a uma corrida aos postos pela vacina. A população tem chegado de madrugada e enfrentado até seis horas de fila para conseguir se vacinar. No Brasil, o governo anunciou que começará com a campanha de vacinação em São Paulo, Minas Gerais e Bahia com doses fracionadas.

Veja a lista de unidades de saúde da capital com ação de intensificação de vacinação contra a febre amarela:

- Zona Norte

- Zona Sul

- Zona Oeste