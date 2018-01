Veja tabela com o teor de sódio dos alimentos

Pesquisa inédita feita pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) mostrou que 9,2% dos produtos enviados para análise apresentaram uma variação de sódio diferente do que é informado no rótulo. Todos os produtos integram o acordo voluntário firmado entre Ministério da Saúde e indústria alimentícia para redução dos teores do nutriente. Os resultados demonstram tanto variação para mais quanto para menos.

Veja abaixo tabelas que mostram produtos com mais sódio do que informado no rótulo e produtos com menos sódio do que informado: