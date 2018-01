Venezuela põe navio com 1159 em quarentena por gripe suína

CARACAS- Um transatlântico espanhol com 1159 turistas a bordo foi colocado em quarentena próximo à ilha venezuelana de Margarita na quarta-feira, 17. Ao menos 14 pessoas a bordo estão com suspeita de gripe suína e outras três estão confirmadas com a doença. Autoridades do país permitiram o desembarque de 376 venezuelanos.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

País conclui primeiras sequências genéticas do A (H1N1)

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

"Com a descoberta da doença, o navio deve permanecer em quarentena até 24 de junho", disse o secretário de Saúde do Estado de Nova Esparta, Jorge Alchaer.

Na segunda-feira, o cruzeiro Ocean Dream, da Royal Caribbean e operado pela Pullmantur, atracou em Granada, no mar do Caribe, mas o desembarque não foi permitido porque vários passageiros tinham sintoma de gripe, segundo o ministério da Saúde do país caribenho. O segundo destino do transatlântico foi a ilha de Barbados, onde o desembarque também foi proibido.

A empresa se negou a comentar o caso. Na semana passada, o presidente da Royal Caribbean, Richard Fain, disse que a pandemia de gripe suína tinha afetado as operações da empresa de turismo, mas que os navios cumpriam normalmente seus itinerários. Muitas ilhas do Caribe dependem do turismo para alavancar sua economia. A Venezuela tem 45 casos da doença.