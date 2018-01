Vida útil da Estação Espacial Internacional é prorrogada até 2020

MOSCOU - Os participantes do programa de criação da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) aprovaram a prorrogação do prazo de sua vida útil, anunciou nesta terça-feira o chefe do programa de voos tripulados da Roscosmos, Alexei Krasnov.

"A operação da ISS foi prorrogada até 2020 e serão destinados fundos para que continue seu funcionamento", disse Krasnov em entrevista coletiva. O russo ressaltou que apesar de o prazo de operação da ISS estar para vencer em 2016, não é preciso elaborar acordos adicionais para prorrogá-lo.

A ISS opera desde 20 de novembro de 1998, quando foi posto em órbita o primeiro módulo russo, chamado "Zaryá". Participam do projeto, que ao todo abrigou 27 missões, Estados Unidos e Rússia, como parceiros principais, assim como Canadá, Japão e os países da União Europeia. Mais tarde se uniram Brasil e Ucrânia, como colaboradores.