Vídeo mostra restos do Titanic com nitidez inédita

Novas imagens mostram com uma clareza nunca antes vista os restos do Titanic, o famoso navio que afundou em 1912.

Vídeo da expedição feito pela BBC

Após 25 anos da descoberta dos restos do Titanic, cientistas hoje filmam os destroços em alta definição e com tecnologia 3D.

Com as novas imagens, eles poderão criar um mapa tridimensional dos restos da embarcação.

Os cientistas achavam que os restos do navio estavam à beira do colapso, mas ficaram surpresos com seu bom estado de preservação.

A missão que fez essas imagens teve que ser abandonada por causa de um furacão, mas as câmeras deverão voltar ao local no mês que vem para terminar as filmagens.

